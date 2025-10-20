Actualidad

EN VIVO 🔴 | El presidente Gustavo Petro habla con Daniel Coronell

El presidente Gustavo Petro se refiere a las acusaciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien lo señaló de ser un “líder del narcotráfico” y anunciara la suspensión de la ayuda financiera a Colombia.

Gustavo Petro. (Sebastián Barros / NurPhoto via Getty Images)

El presidente Gustavo Petro habla con el periodista Daniel Coronell para El Reporte Coronell este 20 de octubre a propósito de la escalada en la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

Las relaciones entre ambos países entraron en crisis desde que el pasado 19 de octubre el presidente estadounidense, Donald Trump, acusara al presidente Petro de ser un “líder del narcotráfico” y anunciara la suspensión de la ayuda financiera a Colombia.

Tras este mensaje publicado por Trump a través de la red social Truth Social, Petro respondió que las acusaciones son infundadas y que Trump es “grosero e ignorante” con Colombia.

Posteriormente, el Gobierno colombiano convocó a Daniel García-Peña, su embajador en Washington, para consultas urgentes y el presidente Petro afirmó que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos está “suspendido de facto”.

Siga en vivo la entrevista de Daniel Coronell a Gustavo Petro en Los Danieles:

