Petro tras Nobel a María Corina Machado: espero ayude a su país a conseguir diálogo para mantener paz

Luego de que se confirmara el Premio Nobel de Paz a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, el presidente colombiano, Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta en la red social X.

En un corto mensaje, Petro se refirió a la decisión y citó un mensaje de la cuenta en X del Premio Nobel en donde se recordaba a una de sus ganadoras: Wangari Maathai, quien recibió el Nobel en 2004 y falleció en 20211. En el trino, el presidente recuerda a la primera mujer africana en ganar esta distinción y de paso felicitó a María Corina Machado.

“Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios Nobel. Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina, espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”, dijo.

La activista venezolana María Corina Machado fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció este viernes (10 de octubre) el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a “una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del documento.

