Galán celebra Premio Nobel de María Corina Machado: “que sea un mensaje de esperanza para Venezuela”

Por medio de su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró que hoy el Premio Nobel de la Paz sea para la activista venezolana María Corina Machado.

Puede leer: La activista venezolana María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz

“Este Nobel de Paz es para una mujer ejemplar que, con tenacidad, le ha dado una lección al mundo y ha liderado una lucha pacífica por la democracia y la dignidad de Venezuela. (…) Que este Nobel sea un mensaje de esperanza para Venezuela y para toda Latinoamérica”, dio Galán.

Galán aseguró que, este premio también es un reconocimiento a todos los ciudadanos venezolanos que debieron salir de su país ante a difícil situación política y económica del país vecino.

Lea aquí: Partido de María Corina Machado informó que arrestaron al activista venezolano Lewis Mendoza

“Pero, como María Corina misma reconoció, este es también un reconocimiento a un movimiento por el renacer de un país, a los millones de venezolanos y venezolanas que no se rinden, que se levantan día a día a trabajar por un mejor futuro para sus hijos. A todos los que debieron salir de su país con la esperanza de que algún día vuelva la democracia a Venezuela, entre ellos los cientos de miles que hoy viven en Bogotá”, concluyó.