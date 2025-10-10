La ONU felicitó a Machado por el Nobel: “Refleja las aspiraciones del pueblo venezolano”

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos felicitó a la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, y subrayó que el reconocimiento “refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela a unas elecciones libres y justas, a los derechos civiles y al respeto del Estado de derecho”.

“El alto comisionado de derechos humanos (Volker Türk) ha defendido de forma constante estos valores”, agregó en rueda de prensa el portavoz de la oficina Thameen Al Kheetan.

El portavoz subrayó el deseo de la oficina de la ONU de “mantener un diálogo de buena fe con el Gobierno de Venezuela y con todas las partes implicadas, sobre la base del respeto mutuo”.

“Seguimos firmemente comprometidos a continuar trabajando para defender y proteger los derechos humanos de todos los venezolanos, tanto dentro del país como en el exterior”, agregó, lamentando que en julio la Asamblea Nacional de Venezuela declarara al alto comisionado Türk ‘persona non grata’.

El Nobel de la Paz 2025 se otorga a “una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

