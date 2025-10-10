“Estoy en shock”: las primeras palabras de María Corina Machado tras ganar Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. (Photo by JUAN BARRETO / AFP) / JUAN BARRETO

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo estar “en shock” al conocer que fue galardonada el viernes (10 de octubre) con el Premio Nobel de la Paz, según un video enviado por su equipo de prensa.

Machado, de 58 años, pasó a la clandestinidad el año pasado poco después de denunciar fraude en la reelección de Nicolás Maduro el 28 julio de 2024.

El Comité Noruego del Nobel indicó que otorgó el galardón a la dirigente por su “incansable” defensa de la democracia venezolana ante el “brutal” gobierno de Nicolás Maduro.

“¡Estoy en shock!”, se escucha a Machado decir a Edmundo González Urrutia en una llamada telefónica. “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, insistió la dirigente en la conversación.

González Urrutia reemplazó a Machado como candidato en las pasadas presidenciales luego de que fuera inhabilitada políticamente. La política encabezó de todos modos la campaña con mitines en todo el país.

“Estamos en shock de alegría”, le dice González, que partió al exilio en España, poco después de los comicios. En el video se le ve con el teléfono hablando con Machado, que no aparece en video.

González publicó el video luego en X: “merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia”, escribió. “¡La primer Nobel de Venezuela!”.

¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL — Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

La opositora política sostiene que Maduro robó la elección, y publicó en un sitio web copias de las actas de las máquinas de votación para probar que González resultó vencedor. El chavismo desestima esos documentos.

