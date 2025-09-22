María Corina Machado y Edmundo González Urrutia piden apoyo a la ONU: “Contamos con ustedes”

Los líderes opositores de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, llamaron a los participantes en la octogésima sesión de la Asamblea General de la ONU a respaldar “la soberanía popular” expresada en su país.

Además, pidieron apoyo a una “transición democrática”, que esperan se concrete de manera “ordenada y pacífica”, en alusión al triunfo que el antichavismo reclama en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

“Nuestro llamado a la comunidad internacional es claro y demanda el respeto y respaldo a la soberanía popular en Venezuela”, dijo Machado en un video publicado en X por ambos dirigentes.

La exdiputada también abogó por el “desmantelamiento” del Gobierno del presidente Nicolás Maduro y “el procesamiento judicial” de quienes, afirma, “violentan” las leyes y los derechos humanos.

“Venezuela avanzará de manera ordenada y pacífica en la transición democrática. Cuentan ustedes con el bravo pueblo de Venezuela para lograr esta gesta histórica y nosotros contamos con ustedes”, sostuvo Machado, quien permanece desde enero pasado en la clandestinidad.

Por su parte, González Urrutia -asilado en España desde septiembre del año pasado- afirmó que la oposición venezolana ha seguido un camino “impecablemente democrático y pacífico” y acusó a la Administración de Maduro de negarse “a entregar el poder”.

A juicio del opositor, “al pueblo de Venezuela, enfrentado como está al peligro de disolverse como nación, no le queda otra opción que forzar la salida de dicho régimen”.

González Urrutia consideró que el despliegue militar de EE.UU en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, “constituye una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura” que, considera, “aún se erige como único obstáculo para el restablecimiento de la soberanía popular” en la nación petrolera.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reclama la victoria de González Urrutia -el candidato presentado por esa coalición de la oposición mayoritaria- en los comicios de julio de 2024 y rechaza, en cambio, el triunfo de Maduro, proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por rectores afines al chavismo.

Este martes comienza formalmente en Nueva York la octogésima sesión de la Asamblea General de la ONU y se inauguran así las celebraciones por los ochenta años de la creación de las Naciones Unidas.

El secretario general del organismo, António Guterres, dijo este lunes, en un discurso para conmemorar el aniversario, que ese es el lugar “donde todas las naciones, grandes o pequeñas, pueden juntarse y resolver los problemas que ninguna podría por sí sola. Y sin embargo -reconoció- los principios de las Naciones Unidas están siendo atacados como nunca antes”.

