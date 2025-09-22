EE. UU. planearía una entrada en territorio venezolano con el propósito de destituir a Maduro

El despliegue de buques de guerra y aviones de combate de Estados Unidos en el mar Caribe ha encendido las alarmas sobre sus objetivos. Aunque Washington insiste en que se trata de una operación antidrogas, un reporte de The New York Times apunta a que la administración Trump busca, en realidad, aumentar la presión contra Nicolás Maduro.

Aunque la operación se presentó oficialmente como un esfuerzo para cortar las rutas del narcotráfico que parten de Venezuela, expertos advierten que el alcance es mucho mayor. “La gigantesca flotilla frente a las costas venezolanas y el envío de cazas F-35 a Puerto Rico exceden cualquier operación antidrogas”, señaló el almirante James G. Stavridis, ex jefe del Comando Sur del Pentágono, en declaraciones al New York Times.

El dispositivo incluye unos 4.500 efectivos y ocho buques de guerra, además de fuerzas especiales cuya presencia, según analistas, sugiere la posibilidad de incursiones de comandos en territorio venezolano. “Con semejante concentración de recursos, es evidente que el gobierno planea mantener e intensificar estas operaciones”, advirtió en el Senado el demócrata Jack Reed, miembro del Comité de Servicios Armados.

Desde Caracas, Maduro rechazó los señalamientos por narcotráfico y envió una carta a Donald Trump, a través de un intermediario suramericano, en la que lo instó a “preservar la paz mediante el diálogo”. La misiva, difundida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, fue entregada pocos días después de un primer ataque estadounidense contra una embarcación presuntamente vinculada al tráfico de drogas, que dejó once muertos.

“Es uno de los peores montajes lanzados contra nuestro país para justificar una escalada hacia un conflicto armado que tendría consecuencias catastróficas en todo el continente”, denunció Maduro en su mensaje.

