Juan Manuel Santos y Gustavo Petro fueron víctimas de la red de “chuzadas”

La W revela en exclusiva la totalidad de “trabajos” llevados a cabo por la red de “chuzadas” que fue descubierta en el año 2018.

Tras este escándalo, en su momento fueron capturados el general (r) Humberto Guatibonza, Carlos Arenas, exjefe de prensa de la Policía Metropolitana de Bogotá, además de ex integrantes del Ejército Nacional y ex miembros de la Fiscalía General de la Nación, entre otros.

Se trata del escándalo que dejó como víctimas al sindicato de pilotos Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), el exfiscal Néstor Humberto Martínez y varios abogados.

De esta manera, La W conoció la totalidad de las carpetas que fueron encontradas en allanamientos hechos por la Fiscalía. Lo que llama la atención es que salieron a relucir nombres como los del expresidente Juan Manuel Santos, Gustavo Petro, Roy Barreras, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, el general (r) Óscar Naranjo, Humberto de la Calle y varios magistrados.

El ente acusador halló la carpeta “Trabajo Especial”, la cual no se había dado a conocer por parte de los investigadores.

El objetivo de la red de “chuzadas” en esta carpeta en específico era investigar el perfil financiero de cada víctima, con el objetivo de hacer denuncias y ataques. ¿Qué se buscaba? Bienes y cuentas en el exterior, y cuentas y movimientos bancarios.





Estas son las carpetas que encontró la Fiscalía y que W Radio revela en exclusiva:

----------------------------

CARPETA “Carlos Arenas/trabajo especial”

Cliente: Carlos Arenas

Fecha: marzo de 2018

Diagnóstico: realizar estudio financiero a un listado de personas que envió y marcó como “perfilación VIP” de cuarenta y seis personas entre los que se encuentra:

Juan Manuel Santos Calderón VIP

Guillermo Rivera – Ministro del Interior VIP

Martín Santos Rodríguez VIP

Roy Barreras – Senador partido de la U VIP

Armando Benedetti – Senador de la U VIP

Antonio Sanguino – Senador Partido Verde

Iván Cepeda – Senador Polo Democrático VIP

Gustavo Bolívar – Senador lista decentes

Aida Avella – Senadora lista decentes

Oscar Naranjo Trujillo – Vicepresidente VIP

Luis Carlos Villegas Echeverri – Min Defensa VIP

Gustavo Petro Orrego – Candidato Presidencial VIP

Humberto de la Calle Lombana – Candidato Presidencial VIP

Hollman Morris – Concejal Bogotá

Danilo Alfonso Rojas Betancourt – Presidente Consejo de Estado

Jorge Octavio Ramirez Ramirez – Vicepresidente Consejo de Estado

Roberto Augusto Serrato Valdés – Magistrado Sección Primera

María Claudia Rojas Lasso – Magistrados Sección Primera

Guillermo Vargas Ayala – Magistrado Sección Primera

Rafael Francisco Suarez Vargas – Magistrado Sección Segunda

Gabriel Valbuena Hernández – Magistrado Sección Segunda

William Hernández Gómez – Magistrado Sección Segunda

Carmelo Darío Perdomo Cueter – Magistrado Sección Segunda

Sandra Lisset Ibarra – Magistrado Sección Segunda

Cesar Palomino Cortes – Magistrado Sección Segunda

Jaime Enrique Rodríguez Navas – Magistrado Sección Tercera

Martha Nubia Velásquez Rico – Magistrado Sección Tercera

Guillermo Alfonso Sánchez Luque – Magistrado Sección Tercera

Stella Conto Díaz del Castillo – Magistrado Sección Tercera

Danilo Alfonso Rojas Betancourt – Magistrado Sección Tercera

Hernán Andrade Rincón – Magistrado Sección Tercera

Jaime Orlando Santofimio Gamboa – Magistrado Sección Tercera

Carlos Alberto Zambrano Barrera – Magistrado Sección Tercera

Ramiro Pazos Guerrero – Magistrado Sección Tercera

Stella Carvajal Basto – Magistrado Sección Cuarta

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas – Magistrado Sección Cuarta

Martha Teresa Briseño de Velandia – Magistrado Sección Cuarta

Jorge Octavio Ramírez Ramírez – Magistrado Sección Cuarta

Rocio Araujo Oñate – Magistrado Sección Quinta

Carlos Enrique Moreno Rubio – Magistrado Sección Quinta

Lucy Bermúdez Bermúdez – Magistrado Sección Quinta

Alberto Yepes Barreiro – Magistrado Sección Quinta

Edgar Gonzáles López – Magistrado Sala de Consulta y Servicio Civil

German Bula Escobar – Magistrado Sala de Consulta y Servicio Civil

Álvaro Namen Vargas – Magistrado Sala de Consulta y Servicio Civil

Pago por el trabajo: no se recibió ningún pago

Información entregada: ninguna, antes de hacer ese trabajo viajo a Bogotá y habló con mi General Guatibonza y le comento el tema y le manifesté que no iba a hacer ese trabajo, me dijo que no hiciera eso que era un tema delicado, que él no estaba enterado de lo que estaba haciendo Carlos Arenas con ese listado.

----------------------------

CARPETA BUENAVENTURA

Cliente: Comandante Sijin Valle del Cauca (MY Buitrago)

Fecha: Marzo de 2018

Diagnóstico: querían saber si los números suministrados estaban involucrados en el asesinato de un líder social en Buenaventura.

----------------------------

CARPETA AVIANCA

Cliente: Roberto Montenegro, exagente del CTI, para un grupo de abogados que tenían el tema de la huelga de Pilotos de Avianca

Fecha: junio de 2018

Diagnóstico: Roberto suministro dos números de celular con el fin de mirar entre el lapso del paro que fue como de tres meses, de septiembre a noviembre del 2017, era recuperar entre esos dos teléfonos las comunicaciones que habían y que documentación, se transmitían referente al paro de Avianca.

Información entregada: informe que contenía descarga de mensajes de whatsapp, pantallazos de documentos, pantallazos de un perfil de Facebook.

----------------------------

CARPETA “Cali Sr Fabián/médicos”

Cliente: Fabián, investigador privado Cali

Fecha: marzo o abril de 2018

Diagnóstico: tema de infidelidad, en donde el cliente de Fabián quería establecer la paternidad de un hijo

Pago por el trabajo: se recibió de manos de Fabián $500.000 pesos

Información entregada: informe con descarga de conversaciones de whatsapp del número aportado y de las personas con las que tenía comunicaciones.

----------------------------

CARPETA FERRETERIA

Cliente: Angel (propietario de una ferretería en Cali, Yumbo y Cartagena)

Fecha: Enero y marzo de 2018

Diagnóstico: este trabajo consistía en averiguar unas inconsistencias en inventarios por pérdida de material de más de trescientos millones de pesos mensuales y había que averiguar las personas que estuvieran involucradas en el hurto, desconfiaban del jefe de logística.

Pago por el trabajo: tres millones de pesos

----------------------------

CARPETA GOODYEAR

Cliente: Francisco Vergara (Directivo de la empresa ISVI)

Fecha: enero de 2018

Diagnóstico: consistía en verificar unos antecedentes sobre un hurto de un cargamento de llantas, por valor de $1.500.000.000, ese hurto fue como un año atrás y querían saber si la jefe de recursos humanos había tenido comunicaciones con un número que para ese entonces era jefe de seguridad de la empresa en Yumbo, Valle.

Pago por el trabajo: ninguno

Información entregada: archivos con conversaciones de whatsapp del año 2017 de los números aportados.

----------------------------

CARPETA COBRE

Cliente: General Humberto Guatibonza – Jairo Moreno

Fecha: Julio de 2018

Diagnóstico: establecer a través de cuatro números de celular suministrados de conductores de tracto camiones si estaban involucrados en robo continuo de cobre para las petroleras en los llanos

Pago por el trabajo: ninguno pero fue un favor personal

Información entregada: informes con descargas de conversaciones de whatsapp de los abonados aportados y otros con quien mantienen comunicación.

----------------------------

CARPETA “Guillermo asociados o Acacias”

Cliente: Guillermo Flórez Abogados & Asociados

Fecha: Junio de 2018

Diagnóstico: consistía en verificar ubicaciones, contactos y recuperación de mensajes de whatsapp de cinco abonados celulares que estarían organizando como una red de falsificación de conceptos médicos, incapacidades médicas para la solicitud de indemnización a IPS en los llanos orientales.

Pago por el trabajo: $18.000.000

----------------------------

CARPETA GORDOS

Cliente: Juan Carlos Madero (Para Armando Benedetti)

Fecha: Enero de 2018

Diagnóstico: trabajo consistió en realizar descargas de whatsapp, ubicación de celulares, correos electrónicos, informes de vigilancia y seguimientos, consultas de números de cuentas de bancos en el exterior.

Pago por el trabajo: recibí de Juan Carlos Madero ($4.000.000) cuatro millones de pesos.

Información entregada: informes de vigilancias y seguimientos y descargas de conversaciones de whatsapp de números que suministro Madero y de correos electrónicos.

Correos electrónicos suministrados: jlombana@jaimelombana.com y gineth@hotmail.com

----------------------------

CARPETA PEPSICO

Cliente: Alvaro Espitia (jefe de seguridad de PepsiCo)

Fecha: enero-abril de 2018

Diagnóstico: El trabajo consistia en verificar un hurto continuado de material comestible en la planta de procesamiento sede Barranquilla, se entregaron unos números de celular de empleados de la compañía para saber si tenian relación con el hurto de la mercancia y si tenian una empresa o red paralela en los barrios de Barranquilla y municipios aledaños

Pago por el trabajo: 5 millones

----------------------------

PROSEGUR

Cliente: Juan Carlos Forero (jefe de seguridad de PROSEGUR)

Fecha: enero a marzo de 2018

Diagnóstico: El trabajo consistió en investigar el hurto de un carro de valores de Prosegur para el mes de junio de 2017 por un monto de más de 6 mil millones de pesos, entregaron cinco números de celular que para la fecha del hurto eran utilizados por la tripulación del vehículo hurtado.

Pago por el trabajo: 9 millones de pesos

----------------------------

PROVIDENCIA INCAUCA

Cliente: Carlos Arenas y Humberto Guatibonza

Fecha: enero a marzo de 2018

Diagnóstico: Este trabajo consistió en Apoyar las tareas de investigación de Carlos Arenas con respecto a una extorsión a través de medios informáticos de cinco mil millones de pesos a un empresario del Valle del Cauca, accionista de ingenio Providencia.

Pago por el trabajo: 4 millones de pesos

----------------------------

RENE O ECUADOR

Cliente: Coronel Rene Paredes (inteligencia Ecuador)

Fecha: abril 2018

Diagnóstico: demostración al coronel Rene Paredes para el tema de los periodistas ecuatorianos secuestrados.

Pago: 4000 dólares

Información entregada: descarga comunicaciones satelitales de disidencias de las Farc donde se advertía de la muerte de los periodistas ecuatorianos, dentro de las comunicaciones de las Farc hacen mención a una periodista de la cruz roja en Ipiales de nombre Carolina o Catalina a quien las Farc le pasaba información.

----------------------------

ROLEX

Cliente: Juan Carlos Romero por intermedio de Camilo Caicedo y Cristian Caicedo

Fecha: febrero- marzo de 2018

Diagnóstico: Verificar posible relación de empleados en el hurto de un cargamento de relojes rolex de propiedad del señor Juan Carlos Romero, así mismo conocer si su secretaria estaba involucrada en el hurto.

Pago por el trabajo: 5 millones

----------------------------

SANOFI- GENFAR

Cliente: Coronel Asmeth Castillo (jefe de seguridad de laboratorios)

Fecha: agosto de 2017

Diagnóstico: El trabajo consistia en hacer averiguaciones para determinar una serie de hurtos continuados de medicamentos al interior de la planta de Cali, dentro de estos hechos de hurto habia eventos de perdida de material en exportaciones hacia Ecuador, la empresa requeria hacer auditorias de seguridad en todas las cadenas de suministros para determinar qué persona dentro y fuera de la planta estaba involucrado

Pago: 5 millones

----------------------------

SUPER GIROS

Cliente: Manuel Arias (trabajador de Supergiros Nariño)

Fecha: febrero a abril de 2018

Diagnóstico: Realizar seguimiento al número de una abogada que trabajaba en la empresa y la sacaron, pero antes realizo cambios a un contrato.

Toda esta información hace parte del interrogatorio hecho por el Coronel Jorge Humberto Salinas.