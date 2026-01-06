Denuncian el cobro de “cuotas” a conductores para poder transitar por la vía Barranquilla-Ciénaga/ X José Humberto Torres.

Magdalena

Transportadores y usuarios que transitaban por la vía que conecta la ciudad de Barranquilla con Ciénaga denunciaron que fueron retenidos por un grupo de personas y obligados presuntamente a pagarles dinero para permitirles continuar con su viaje.

El abogado y defensor de derechos humanos, José Humberto Torres Díaz, fue uno de los afectados quien denunció la instalación de peajes ilegales en la vía exactamente a la altura del corregimiento de Palermo, jurisdicción de Sitionuevo (Magdalena).

“Como explicar que en presencia de miembros de la policía del Magdalena cientos de personas fuimos retenidos y decenas de conductores extorsionados a escasos metros del peaje en la vía Barranquilla Ciénaga”, escribió Torres en su cuenta X.

Esta no sería la primera vez que una situación similar se presenta, según lo manifestado por algunos transportadores en sectores como Puebloviejo y Ciénaga se obstruye el paso de los vehículos por lo que algunos son obligados a tomar rutas alternas obligándolos a pagar peajes improvisados para que los dejen continuar con el recorrido.

Hasta el momento las autoridades no se han reportado al respecto.