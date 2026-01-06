Autoridades alertan por aumento de personas quemadas por pólvora en Córdoba: van más de 60 casos

Montería

Un nuevo informe del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) advierte sobre el aumento de personas quemadas por manipulación indebida de pólvora en Córdoba.

Según el registro, el departamento tendría un reporte de 69 quemados, representando un aumento de 14 casos más en comparación con el año anterior para la misma época.

Los municipios con reportes son los siguientes: Montería (20), Montelíbano (10), Lorica (8), Planeta Rica (6), San Bernardo del Viento (4), Ayapel (3), Tierralta (3), Cereté (2), Ciénaga de Oro (2), Sahagún (2), San Antero (2), Pueblo Nuevo (2), Canalete (1), Chinú (1), Purísima (1), San Carlos (1) y Valencia (1).

Según la Secretaría de Salud de Córdoba, la mayoría de los casos se presentaron por la manipulación indebida de artefactos como ‘el tote’, ‘la mata suegra’ y ‘volcanes’.

“Las quemaduras fueron categorizadas como grados 1 y 2, que son las de menor gravedad. Hasta el momento no se han reportado muertes por lesiones de pólvora”, puntualizó la administración departamental.

“La Gobernación de Córdoba a través de su Secretaría de Desarrollo de la Salud, mantendrá las acciones vigilancia de este evento de interés en salud pública hasta el 17 de enero, fecha en la que culmina el periodo de vigilancia intensificada por lesionados por pólvora e intoxicaciones en todo el país”, concluyó.

De los casos reportados, 17 se han presentado en menores de edad. Según el informe de las autoridades, 30 de las personas afectadas se encontraban bajo los efectos del alcohol.