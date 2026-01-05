Dos municipios costeros de Córdoba cerraron temporalmente las playas por fuerte oleaje

Montería

Los municipios de Moñitos y Puerto Escondido, Córdoba, ordenaron el cierre temporal de las playas por fuerte oleaje, el cual se ha intensificado en estos primeros días del año 2026.

En el caso de Moñitos, vía decreto se dispuso “ordenar el cierre temporal y preventivo de las playas del municipio de Moñitos a partir de la fecha hasta que las condiciones meteomarinas garanticen la seguridad de los usuarios”.

“Prohibir el ingreso de bañistas al mar y la realización de actividades náuticas recreativas en toda la jurisdicción costera del municipio de Moñitos mientras se mantenga la alerta de bandera roja”, agregó.

Por su parte, en el municipio de Puerto Escondido se indicó a través de un comunicado que “teniendo en cuenta el comunicado emitido por la Capitanía de Puerto de Coveñas, el 3 de enero de 2026, en el que se advierte de sobre intensidad de vientos y el aumento de oleaje en las playas de la región, se informa que no se ha presentado mejoría en las condiciones marítimas”.

En ese sentido, se puntualizó que “el oleaje continúa presentando un riesgo para la integridad de los bañistas y el desarrollo de actividades náuticas. Es deber proteger la vida y seguridad de propios y visitantes, por lo que el municipio se acoge al cierre temporal y preventivo de las playas”.

Tras lo expuesto, anunciaron monitoreos permanentes sobre el estado del mar y mayor articulación con los organismos de socorro “para garantizar el cumplimiento de esta medida preventiva de emergencia”.