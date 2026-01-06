Así operaba la red de trata de personas que al parecer explotaba mujeres de Cali en Noruega

Un juez penal municipal con Función de Control de Garantías envió a prisión a Chilari Dayana Hernández Díaz y Johan Alexander Cadena Roa, dos de los presuntos integrantes de una red de trata de personas dedicada a la explotación sexual de mujeres en Noruega.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto el modus operandi de la organización criminal que con falsas promesas laborales y ofrecimientos de salarios millonarios en Oslo (Noruega), engañaban a jóvenes en condición de vulnerabilidad en Cali (Valle del Cauca), y las llevaban a Europa, donde eran sometidas a tratos denigrantes además, de ser explotadas sexualmente.

En medio de rastreo que se adelantó entre la Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional fueron identificados y capturados Chilari Dayana Hernández Díaz y Johan Alexander Cadena Roa.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas, cargos que no fueron aceptados.

“En el curso de la investigación se conoció que, entre julio y noviembre de 2023, Hernández Díaz contactó a tres mujeres, a quienes les habría solicitado estudios fotográficos en ropa interior, gestionado pasaportes y tramites consulares, coordinado la expedición de cartas de invitación para que pudieran viajar a Noruega y asegurado el traslado de Cali al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para concretar su salida del país con destino a Europa”, informó la Fiscalía.

También se concluyó que Cadena Roa, al parecer, estaría implicado en toda la logística e intimidación con armas de fuego a las víctimas para que no denunciaran ni alertaran sobre la existencia de la organización delictiva.

“Los testimonios y elementos materiales probatorios recopilados dan cuenta de que las mujeres que aceptaron ir a Noruega, lejos de trabajar en condiciones dignas, fueron sometidas a tratos crueles e inducidas a realizar actividades de tipo sexual para cubrir gastos de manutención y hospedaje”, agregó la Fiscalía.

Igualmente, se descubrió que el supuesto cabecilla de esta red de trata de personas sería un ciudadano colombo-noruego, contra quien se expidió una orden de captura internacional.

