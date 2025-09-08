Policía desmanteló una red de trata de personas en Medellín

La Policía de Colombia y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, desmantelaron una red de trata de personas que operaba en Medellín.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, anunció que esta red tenía conexiones en Alemania, Austria y Suiza. Las autoridades identificaron al menos a 48 víctimas.

Se estableció que la banda estaba compuesta por 12 integrantes: siete colombianos, dos austriacos, un rumano, un uruguayo y un ciudadano turco, este último identificado como el cabecilla, buscado en 196 países.

Las víctimas supuestamente fueron captadas a través de redes sociales y amigos en común, a quienes les imponían desde el momento en que llegaban a Europa una deuda de más de 40.000 euros.

Como resultado de los avances investigativos, fueron capturadas dos personas en España, vinculadas directamente con esta red criminal, sumándose a las cinco retenciones en Colombia.

El Grupo Investigativo Contra los Delitos Sexuales y la Familia de la DIJIN, junto con Europol, durante 9 meses desarrolló un proceso exhaustivo de intercambio de información y recolección de elementos materiales probatorios, permitiendo la identificación de los integrantes clave de esta organización delictiva en Colombia.

Como parte de esta operación internacional, se materializaron 5 notificaciones rojas de Interpol contra los presuntos integrantes de la estructura criminal, por el delito de trata de personas en calidad de miembro de un grupo criminal, explotación para la prostitución.

Se trata de Daniela García Vanegas, alias ‘La Lesbi’; Weimar Esteban Vélez, alias ‘Esteban’; Carlos Arboleda Bolívar, alias ‘Liheney’; Nelson Álvarez, alias ‘Estiwar’; y Jorge Elkin Ríos, alias ‘Jorge’, señalados como actores fundamentales en la captación, traslado y explotación de mujeres en el exterior, quienes recibían los pagos después de cada servicio al que eran obligadas a asistir.