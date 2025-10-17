“Creen que es un jueguito”: Petro dice que intervención militar en Venezuela causaría herida social

En entrevista con Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos, el presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó una posible intervención militar en Venezuela y reiteró su desacuerdo con los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe.

El mandatario advirtió que una eventual operación militar también tendría consecuencias para Colombia. “Creen que es un jueguito, que llega una operación, se lleva a Maduro y se acabó, como si nada hubiera pasado. Eso deja una herida social. El primero en morir no es Maduro, es el pueblo, los jóvenes de allá y, entre esos jóvenes, los colombianos”, señaló.

Petro comparó la situación con los conflictos en Medio Oriente y acusó a Estados Unidos de actuar movido por intereses petroleros. “Caen unos y caen otros. Es parecido a lo que hay en Medio Oriente. Estamos hablando del petróleo, no del narcotráfico, eso es carreta. Trump quiere el petróleo, y Venezuela es un mar de petróleo. Pero cuando eso ocurre, no hay sino que mirar dónde había más petróleo: en Medio Oriente. ¿Qué pasó allá? Lo mismo que con las armas de destrucción masiva que nunca existieron. Aquí la mentira es el narcotráfico”, afirmó.

Además, el presidente reveló que, tras los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe, ya van 27 muertos. “Por tres toneladas, cuando Colombia ha demostrado que incauta 34 toneladas sin un muerto. Entonces no están en eso. Van por el petróleo”, concluyó.

Escuche W Radio en vivo aquí: