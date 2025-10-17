Petro aseguró que el fallo en el que se basó la CRC para frenar sus alocuciones “no existe”

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que puso frenó a sus más recientes alocuciones.

En entrevista con Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos, el mandatario reveló que la intervención —negada la noche del miércoles 15 de octubre por la CRC— iba a abordar el tema del narcotráfico y la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos.

Petro insistió en que la medida constituye un acto de censura. “¿El tema del narcotráfico y la descertificación no es de relevancia inmediata? No solo por sus consecuencias, sino también por lo que está ocurriendo en el Caribe. ¿Acaso no es relevante si los misiles están cayendo, probablemente, sobre lanchas colombianas?”.

El jefe de Estado añadió que espera poder realizar una nueva alocución este viernes 17 de octubre. “Mañana les damos otra oportunidad. Me prohibieron mi alocución, pero mañana vamos a volver, porque hay otro problema: el fallo no existe, el fallo del Consejo de Estado en el que se basa la CRC no está vigente. Se pidió una aclaración y, hasta que no se resuelva, no entra en vigor; después vendrá la segunda instancia”, explicó.

Finalmente, Petro señaló que la decisión de la CRC podría obedecer a “ignorancia o apresuramiento”. “El sectarismo político, los odios… nadie les enseñó. Tantas cosas que pueden aparecer. Pero siempre me gusta que se entienda lo que está pasando: la censura previa, absolutamente prohibida, fue asumida por la CRC al impedirle al presidente hablar. Con esa decisión censuraron al presidente y a media Colombia”.

