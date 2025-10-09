“Menos números, pero es lo mismo”: Petro comparó ataques de EE.UU. en Caribe con genocidio en Gaza

Desde Bélgica, durante el Encuentro Social Preparatorio de la CELAC – UE Migración de América Latina y del Caribe, el presidente Gustavo Petro comparó el asedio en Gaza con los ataques de Estados Unidos contra las embarcaciones que, según asegura el Gobierno de Donald Trump, transportarían droga.

“Exactamente están cayendo misiles sobre población civil en lanchas: menos números, sí, pero es lo mismo. (Es) la misma voluntad bárbara de tirar un misil a gente desarmada, allá inventan una excusa (de) que Hamás está en el primer piso, pero también murieron bebés”, cuestionó Petro tras los ataques en el mar Caribe.

Las declaraciones del mandatario colombiano se dan luego de que el pasado miércoles el Gobierno de Estados Unidos le pidiera retractarse públicamente de sus recientes declaraciones sobre operativos en el Caribe.

Anteriormente, en una respuesta escrita, un funcionario estadounidense ya se había pronunciado en una respuesta escrita sobre un comentario que había hecho el presidente Petro en ese mismo sentido:

“Estados Unidos espera que el presidente Gustavo Petro se retracte públicamente de su declaración infundada y reprochable, para que podamos retomar un diálogo productivo orientado a construir un futuro fuerte y próspero para los pueblos de Estados Unidos y Colombia”.

El pronunciamiento por parte de Estados Unidos fue en respuesta a lo expresado por Petro cuando aseguró que “se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe”. Según el mandatario colombiano, habría “indicios” de que una lancha bombardeada recientemente era colombiana y transportaba ciudadanos de este país.

