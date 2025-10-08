Estados Unidos exige retractación de Petro tras acusaciones sobre ataque en el Caribe

Este miércoles, el Gobierno de Estados Unidos pidió al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de sus recientes declaraciones sobre operativos en el Caribe.

“Estados Unidos espera que el presidente Petro se retracte públicamente de su declaración infundada y reprochable, para que podamos retomar un diálogo productivo orientado a construir un futuro fuerte y próspero para los pueblos de Estados Unidos y Colombia”, dijo un funcionario estadounidense en respuesta escrita.

El pronunciamiento responde a lo expresado por Petro horas antes, cuando aseguró que “se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe”. Según el mandatario colombiano, habría “indicios” de que una lancha bombardeada recientemente era colombiana y transportaba ciudadanos de su país.

“Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay una guerra contra el contrabando, hay es una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe”, afirmó Petro en un mensaje público en el que también respaldó al senador demócrata Adam Schiff, al señalar que “está en lo correcto”.

