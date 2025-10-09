Petro responde a EE.UU. tras pedido de retractación y pide revelar muertos por misiles en el Caribe

Luego de que el Gobierno de Estados Unidos pidiera al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de sus recientes declaraciones sobre operaciones en el Caribe, el mandatario escribió a través de su cuenta en la red social X, un corto mensaje en donde cuestiona la petición del Gobierno Trump.

De hecho, en la tarde, este miércoles 8 de octubre, el presidente Petro volvió a cuestionar, los ataques y operaciones en el mar Caribe contra embarcaciones que asegura Estados Unidos llevan droga. Sin embargo, ante la petición de Estados Unidos, dijo: “Que la Casa Blanca nos dé la información de las personas que han muerto por misiles de los EE.UU., para saber si mi información es infundada”.

Horas antes, el presidente había advertido que el mar Caribe se había vuelto escenario de guerra: “Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay guerra contra el contrabando, hay una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe”.

Sin embargo, Estados Unidos dijo que espera que el presidente Petro se retracte públicamente de su declaración infundada y reprochable, “para que podamos retomar un diálogo productivo orientado a construir un futuro fuerte y próspero para los pueblos de Estados Unidos y Colombia”.