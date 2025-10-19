Gremios ven con preocupación nueva crisis Petro-Trump: ¿qué implica para el comercio de Colombia?
Javier Díaz, presidente de Analdex y Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se refirieron en W Fin de Semana a las declaraciones del presidente Donald Trump en las que acusó al presidente Gustavo Petro de ser “líder del narcotráfico” y anunciara el fin de la ayuda.
