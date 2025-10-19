W Fin de SemanaW Fin de Semana

Actualidad

Gremios ven con preocupación nueva crisis Petro-Trump: ¿qué implica para el comercio de Colombia?

Javier Díaz, presidente de Analdex y Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se refirieron en W Fin de Semana a las declaraciones del presidente Donald Trump en las que acusó al presidente Gustavo Petro de ser “líder del narcotráfico” y anunciara el fin de la ayuda.

Gremios ven con preocupación nueva crisis Petro-Trump: ¿qué implica para el comercio de Colombia?

Gremios ven con preocupación nueva crisis Petro-Trump: ¿qué implica para el comercio de Colombia?

04:23

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: GettyImages

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad