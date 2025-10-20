El código iframe se ha copiado en el portapapeles

María Elvira Salazar sobre Gustavo Petro: desgraciadamente es lo peor que le ha pasado a Colombia

En conversación con La W, María Elvira Salazar, congresista de Estados Unidos, se refirió a la nueva tensión entre Colombia y EE.UU. luego de que el presidente Donald Trump calificara a su homólogo Gustavo Petro como “líder del narcotráfico”.

Según expresó Salazar, Trump no quiere castigar al ciudadano colombiano, “él sabe que Petro no ha representado los intereses del país”.

La congresista afirmó que las plantaciones de hoja de coca en Colombia se han triplicado y que, “desgraciadamente, no hay ningún interés por parte del Gobierno Petro de minimizar las cifras”. Por eso, Trump envió un mensaje claro de que EE.UU. necesita otro tipo de relaciones con el país.

“Sabemos que ustedes tienen un presidente que, desgraciadamente, es lo peor que le ha pasado al país”, aseguró.

¿Trump podría tomar medidas más fuertes contra Colombia?

Salazar recordó que el presidente Trump tiene unos “lineamientos muy directos” y, aunque no puede interpretar las palabras del mandatario norteamericano, si puede dar como ejemplo la situación en la que está Venezuela, pues Nicolás Maduro ha sido puesto en la lista de organizaciones criminales terroristas.

¿Cómo bajar la tensión entre Estados Unidos y Colombia?

“Está en las manos de Petro. Es muy fácil ponerse de acuerdo con Trump, ahí está el ejemplo de Milei (…). Muchos colombianos y venezolanos están aplaudiendo las políticas de Trump”, afirmó.

Finalmente, María Elvira Salazar aseguró que los colombianos “se merecen gente como Naranjo, como Uribe, que hicieron el trabajo de limpiar la escoria del narcotráfico”.

“Entiendo que hay en las Fuerzas Armadas, la sociedad civil que deben decirle a Petro que eso no puede ser por el bien del país”, añadió.

