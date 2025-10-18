“Con Biden podía hablar sobre argumentos, con Trump ni siquiera me he encontrado”: Petro

El mandatario calificó la decisión como “una medida basada en un dato mentiroso” y que la administración Trump lo utilizó para justificar la sanción. “¡Qué ingenuidad! Con Biden podía hablar sobre argumentos, pero con Trump ni siquiera me he encontrado. No sirven los argumentos. Estamos ante un Gobierno que tiene un propósito predeterminado y solo usa el dato si le sirve”, dijo Petro.

El jefe de Estado cuestionó el argumento estadounidense de que la descertificación se debía al aumento en la producción de cocaína y sostuvo que la crisis actual de drogas en Estados Unidos no se origina en Colombia, sino en el propio territorio norteamericano.

“¿Le servía ese dato mentiroso al Gobierno de Trump para descertificarnos y decir que entonces Estados Unidos se podía inundar de cocaína? Cosa que no es cierta, porque se está inundando de fentanilo, y el fentanilo no se produce en Colombia ni en América Latina; se produce en el gran aparato industrial de los Estados Unidos y en otros aparatos industriales”, afirmó.

Petro agregó que la medida es “una excusa mal construida”, y respaldó su argumento con cifras que demuestran que el crecimiento de los cultivos ilícitos ha venido disminuyendo.

Recordó que en 2021 los cultivos crecieron 43%, en 2022 el aumento fue de 13 %, en 2023 de 9,8 % y en 2024 solo del 3%.

Vea lo que dijo el presidente Petro