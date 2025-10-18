“Con Biden podía hablar sobre argumentos, con Trump ni siquiera me he encontrado”: Petro
Durante una alocución en la noche de este viernes, 17 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a la decisión del Gobierno de Estados Unidos, de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas.
El mandatario calificó la decisión como “una medida basada en un dato mentiroso” y que la administración Trump lo utilizó para justificar la sanción. “¡Qué ingenuidad! Con Biden podía hablar sobre argumentos, pero con Trump ni siquiera me he encontrado. No sirven los argumentos. Estamos ante un Gobierno que tiene un propósito predeterminado y solo usa el dato si le sirve”, dijo Petro.
- Lea también: EE.UU. respondió a declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre descertificación antidrogas
El jefe de Estado cuestionó el argumento estadounidense de que la descertificación se debía al aumento en la producción de cocaína y sostuvo que la crisis actual de drogas en Estados Unidos no se origina en Colombia, sino en el propio territorio norteamericano.
“¿Le servía ese dato mentiroso al Gobierno de Trump para descertificarnos y decir que entonces Estados Unidos se podía inundar de cocaína? Cosa que no es cierta, porque se está inundando de fentanilo, y el fentanilo no se produce en Colombia ni en América Latina; se produce en el gran aparato industrial de los Estados Unidos y en otros aparatos industriales”, afirmó.
Petro agregó que la medida es “una excusa mal construida”, y respaldó su argumento con cifras que demuestran que el crecimiento de los cultivos ilícitos ha venido disminuyendo.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Recordó que en 2021 los cultivos crecieron 43%, en 2022 el aumento fue de 13 %, en 2023 de 9,8 % y en 2024 solo del 3%.