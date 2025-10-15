Descubren más de 200 paquetes de cocaína en buseta que se movilizaba en la vía Bogotá- Villavicencio

Bogotá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que la Policía de Tránsito y Transporte del departamento capturó en flagrancia a Álvaro Merari Bastidas, quien conducía una buseta de placas SKN-084 en la que fueron hallados 266 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos dentro del vehículo.

El operativo se desarrolló en el kilómetro 22+400 de la vía Bogotá–Villavicencio, sector Alto de la Cruz, en Cáqueza.

“La incautación de estupefacientes durante las últimas semanas en la vía al Llano ha venido en aumento. Por ende, también ha crecido el número de drogas ilícitas que ingresan a Bogotá y al departamento por este corredor”, dijo Rey.

El hombre detenido, de 51 años, tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes y fue puesto a disposición de la Fiscalía especializada de Bogotá para su judicialización.