Gobernador Jorge Rey y más de 70 alcaldes de Cundinamarca piden liberar presupuesto para proyectos de agua

En una declaración conjunta con más de 70 alcaldes, el gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca y el gobernador, Jorge Emilio Rey denunciaron la parálisis de más de 60 proyectos de acueducto y alcantarillado que permanecen sin viabilización técnica en el Ministerio de Vivienda, afectando inversiones por más de $820.000 millones.

“Hace 17 meses radicamos los proyectos y solo recibimos una carta general, sin precisiones técnicas. Ya pasaron 20 días desde que el Ministerio se comprometió a una mesa de seguimiento y no se ha convocado”, dijo el mandatario departamental.

Lea más: Gobernador de Cundinamarca entrega balance de las emergencias en el departamento por fuertes lluvias

Sumado a esto, durante el encuentro, los alcaldes manifestaron su preocupación por el impacto de estos retrasos en la salud y bienestar de miles de familias que aún no tienen servicios básicos.

A su turno, el gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, Jorge Machuca, recordó que el Ministerio tiene la obligación de emitir observaciones en un máximo de 15 días hábiles, plazo que en este caso se ha incumplido en varias ocasiones.

“Lo que pedimos es acompañamiento técnico y claridad sobre los ajustes necesarios para que los proyectos avancen. No se trata solo de revisar requisitos, sino de facilitar soluciones”, agregó Machuca.

Finalmente, el gobernador Rey advirtió que la Ley de Garantías Electorales, próxima a entrar en vigencia, impedirá la firma de nuevos convenios, lo que pondría en riesgo la ejecución de obras que requieren entre 18 y 24 meses para su culminación.