No se hablará de descertificación: Alejandro Éder sobre viaje de alcaldes a Washington

En diálogo con W Fin de Semana, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, habló a propósito del choque entre el presidente Gustavo Petro y los alcaldes de las principales capitales del país, por un viaje que preparan los mandatarios locales a Washington, Estados Unidos, en medio del riesgo de una posible descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

Se trata de los alcaldes Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Alejandro Char (Barranquilla) y Dumek Turbay (Cartagena), quienes se preparan para viajar a Estados Unidos. Recientemente, se confirmó que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ya no viajará con este grupo.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que “estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia”, pues “certifiquen o no, la constitución de Colombia se respeta”.

