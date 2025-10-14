Integrantes de la Cumbre Nacional Popular se tomaron instalaciones de varios ministerios en Bogotá

Este martes, 14 de octubre, manifestantes de la Cumbre Nacional Popular, entre los que también se encuentran encapuchados, bloquearon la entrada y salida del Centro Comercial San Martín donde quedan oficinas del Ministerio de Agricultura y la SAE.

De igual forma, los manifestantes que llegaron a Bogotá y que están asentados en la Universidad Nacional, se tomaron la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda y Ministerio del Interior.

Ante la situación, el viceministro del Diálogo del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, se pronunció pidió que se desbloqueen los ministerios.

“Le solicitamos a las personas del Congreso de los Pueblos, desbloquear los ministerios y entidades que tienen en este momento tomados. Luego de ellos y con una agenda clara nos sentamos a dialogar”, dijo Rondón.

Y agregó, “el Gobierno del Cambio liderado por el presidente @petrogustavo , ha dado todas las garantías para el diálogo y concertación. No hay excusa para la toma masiva de ministerios por la fuerza, como lo esta haciendo el Congreso de los Pueblos en este momento. Los derechos se exigen respetando el de los demás”.

Por ahora, las autoridades tienen un estimado de más de 2 mil personas que han llegado a Bogotá en chivas desde diferentes partes del país para manifestarse.

