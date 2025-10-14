Cargamento de cocaína fue encontrado flotando en playas del Atlántico. Foto: Colprensa/ Getty Images.

Las autoridades confirmaron el hallazgo de un cargamento de drogas en jurisdicción del municipio de Juan de Acosta en el Atlántico.

Según la información del Departamento de Policía, fueron encontrados 25 kilos de clorhidrato de cocaína, en una playa del corregimiento de Santa Verónica.

El material se encontraba flotando a orillas de la playa.

Tras alertas ciudadanas, uniformados de la institución llegaron hasta la zona y realizaron la inspección correspondiente.

En total, fueron halladas 25 panelas de drogas envueltas en bolsas plásticas negras.

Los estupefacientes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información oficial, el valor del cargamento incautado superaría los $137 millones de pesos en el mercado ilegal.

