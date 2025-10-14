Ciudades

Falleció el exalcalde de Barranquilla y arquitecto, Gustavo Certain Duncan

Su deceso se produjo este lunes 13 de octubre.

Falleció el exalcalde de Barranquilla y arquitecto, Gustavo Certain Duncan. Foto: suministrada.

Este lunes, 13 de octubre, se reportó el deceso de Gustavo Certain Duncan, exalcalde de Barranquilla y reconocido arquitecto de la región.

El fallecimiento del exmandatario de la capital del Atlántico se produjo a sus 85 años, en la Clínica Portoazul.

Certain ocupó el cargo de alcalde entre 1989 y 1990, después de una disputa por los resultados que habían dado como ganador a su primo, Jaime Pumarejo Certain.

En ese momento, se habría presentado un error en la votación de 15 mesas.

El destacado político también era conocido por su trabajo en proyectos de infraestructura como la Ciudadela 20 de Julio y el Centro Comercial Parque Central.

En sus últimos años, se desempeñó como analista político, con participaciones en medios de comunicación de Barranquilla.

