Cabecillas de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ podrían ser llevados a cárceles en Barranquilla

Este jueves 9 de octubre, el delegado de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Camilo Pineda, dio a conocer que se evalúa el posible escenario en el que, Jorge Eliecer Díaz, alias ‘Castor’ y Digno Palomino, sean trasladados a cárceles de Barranquilla.

Aunque mencionó que, no se trata de una decisión unilateral, sino de un trabajo que se debe articular con Policía y el Inpec, no descartó su posibilidad.

En ese sentido, también advirtió que, “un movimiento irresponsable podría echar a la basura” algunos de los logros del proceso de diálogo.

“Es solamente un escenario que está siendo objeto de revisión y evaluación porque hay algunas condiciones que nos impiden que la comunicación sea más fluida”, dijo.

Aunque no descartó ni confirmó la posibilidad, sí dejó claro que factores como la reclusión de alias ‘Castor’ en la cárcel de Cómbita, dificulta la comunicación por su distancia de Barranquilla.

En sus declaraciones, Pineda también entregó detalles sobre una reunión que se sostuvo con la Policía Metropolitana de la ciudad, en la que se trató la importancia de desmantelar otras estructuras criminales en el territorio, con el objetivo de evitar que ocupen los espacios que están dejando los grupos en tregua.

Escuche W Radio en vivo aquí: