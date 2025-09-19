Indagan al juez que le concedió domiciliaria a Digno Palomino, cabecilla criminal de ‘Los Pepes’

Después de los fuertes cuestionamientos que generó la decisión de un juez de Barranquilla de otorgar la prisión domiciliaria a Digno Palomino, jefe de la estructura delincuencial ‘Los Pepes’, se conoció que la Comisión de Disciplina Judicial abrió una investigación contra el funcionario.

Se trata de una indagación contra el Juez 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla, William Saleme.

De acuerdo con la Comisión, el funcionario habría concedido la domiciliaria, sin presuntamente el cumplimiento de los requisitos.

Por la situación, se ordenó la compulsa de copias contra el juez, tras la queja disciplinaria.

Entre los argumentos del juez para otorgar el beneficio, se encontró que, según él, la Fiscalía no había logrado probar la participación de Digno Palomino en al menos 17 homicidios en los que habría tenido participación.