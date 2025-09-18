Laberintos de la salud: Fiscalía indaga al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

W Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación indaga al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el escándalo de corrupción de los Laberintos de los dineros de la Salud, revelado por este medio.

Lea también: El laberinto donde se pierden los recursos de la salud de los colombianos

El caso está relacionado con las transferencias recientes de recursos exprés al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), destinadas al pago de conciliaciones con prestadores de servicios.

Esta es, precisamente, una de las dos líneas de investigación abiertas por la Fiscalía a partir de la noticia criminal derivada de las revelaciones que hicieron en W Radio por los periodistas Paula Bolívar y Juan Pablo Calvás.

Por eso, el ente acusador solicitó a la Contraloría General de la República los hallazgos fiscales inmediatos.

Además, requirió el recaudo de los contratos suscritos entre 2017 y 2023, así como la información sobre la conformación de la junta directiva de Fiduprevisora en ese mismo periodo.

El caso se encuentra en etapa de indagación. Cabe recordar que el exministro Bonilla también es investigado por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).