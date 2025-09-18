Indagan muerte de una adulta mayor en un tiroteo en Barranquilla. Imagen de referencia.

Las autoridades indagan el grave hecho en el que una adulta mayor de 82 años perdió la vida en medio de un tiroteo en la capital del Atlántico.

El episodio se registró en el sector de Evaristo Sourdis en el suroccidente de la ciudad.

Según se conoció, la víctima fue alcanzada por un proyectil, durante un ataque sicarial en la zona.

La situación se registró en inmediaciones de la carrera 77 con calle 9C, cuando la mujer se encontraba a las afueras de su vivienda.

Al parecer, el tiroteo tuvo lugar en un inmueble cercano que estaría siendo utilizado como punto de expendio de estupefacientes.

Según se conoció, sujetos armados a bordo de motocicletas dispararon contra el lugar, en medio de una disputa entre bandas criminales por el control de rentas ilícitas.

El caso se estaría tratando como daño colateral del enfrentamiento entre grupos delincuenciales.

La víctima fue identificada como Mercedes Zambrano Gutiérrez. Aunque la mujer fue llevada a un centro de salud, falleció por la gravedad de las heridas.

Por lo pronto, las autoridades buscan identificar a los responsables del crimen.

