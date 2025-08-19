Diez personas resultaron heridas en medio de los disturbios en el Metropolitano de Barranquilla

Barranquilla

Las autoridades confirmaron que, al menos 10 personas resultaron heridas, en medio de los disturbios que se registraron la noche de este 18 de agosto en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, tras el partido entre Junior y Atlético Bucaramanga.

Al parecer, las riñas se generaron por problemas logísticos, después de que ingresaran seguidores del equipo visitante, pese a que no estaban permitidos en el escenario.

Desde la Secretaría de Gobierno de la ciudad confirmaron que dos de los ciudadanos tuvieron que ser llevados a centros de salud, aunque no presentan lesiones de gravedad.

Por su parte, se conoció que, tres uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla resultaron heridos durante la grave situación.

Entre los lesionados se encuentran dos auxiliares identificadas como Valentina Epalza García de 20 años y Anny Paola Jaraba de 22 años, y el subintendente de la institución, Miguel Ángel Oyola Lizcano.