Capturan a nueve señalados por tráfico de estupefacientes en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la captura de nueve presuntos señalados por el delito de tráfico de estupefacientes y porte o tenencia de armas de fuego.

Las detenciones se llevaron a cabo a través de 9 diligencias de allanamiento y registro en la ciudad y en el municipio de Soledad, Atlántico.

Los operativos se realizaron en sectores del suroccidente y suroriente de Barranquilla.

Además de incautar armas de fuego, las autoridades dieron a conocer que, a los ahora procesados se les encontró dinero en efectivo, al parecer, producto de actividades ilícitas.

Según las investigaciones, los inmuebles en los que se realizaron los operativos también habrían estado siendo utilizados para el almacenamiento y venta de sustancias ilícitas.

Adicionalmente, se conoció que los detenidos, presuntamente estarían vinculados al grupo criminal ‘Los Costeños’.

