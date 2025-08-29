Fueron capturados 9 presuntos miembros de ‘Los Costeños’ señalados de extorsiones en Barranquilla

Barranquilla

La Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de 9 presuntos miembros del grupo criminal ‘Los Costeños’, a través de 6 diligencias de allanamiento y registro.

Los sujetos deberán responder por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Por otro lado, la institución dio a conocer que fueron notificados 6 privados de la libertad que continuaban delinquiendo desde establecimientos carcelarios.

Los detenidos registraron un total 13 anotaciones judiciales por distintos delitos.

“Entre los capturados y notificados se encuentran alias “Rasta”, “Madane”, “Puca”, “Chuky”, “El Viejo”, “El Flaco”, “El Gato”, “El Moña” y en flagrancia alias “Andersson”. De igual forma, fueron notificados en centro penitenciario alias “Otón”, “Cirilo”, “Botija” y “Chino”, alias “El Animal”, y alias “Big Cola”, señaló la institución.

Según el informe de la Policía, las investigaciones permitieron establecer que alias ‘Otón’, identificado como jefe de zona del grupo delincuencial ‘Los Costeños’, ordenaba desde el interior del centro penitenciario ‘La Tramacúa’ los cobros extorsivos a comerciantes del suroriente de Barranquilla.

Lo anterior, afectando actividades económicas de tiendas, ferreterías, billares, restaurantes y farmacias.

Asimismo, explicaron que alias ‘Otón’ contaba con una estructura de al menos 15 personas bajo su mando, responsables de ejecutar acciones criminales en la ciudad, dinamizando delitos de impacto como extorsión, homicidio y tráfico de estupefacientes.

Al parecer, para presionar los pagos de extorsiones, incluso recurrían a disparos y quema de fachadas de establecimientos.

En los operativos fueron incautadas armas de fuego, municiones y celulares que quedaron a disposición de la autoridad competente.

“Estos resultados son el reflejo del trabajo articulado entre nuestras unidades especializadas y la fiscalía general de la Nación, con el objetivo de debilitar estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los comerciantes y la comunidad en general”, afirmó el Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla