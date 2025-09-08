Autoridades indagan el crimen de un odontólogo en Barranquilla. Foto: Caracol Radio/ Getty Images.

Las autoridades dieron a conocer que adelantan la investigación por el crimen de un odontólogo en el suroriente de Barranquilla.

El grave episodio ocurrió este sábado 6 de septiembre, cuando sujetos armados arremetieron contra el ciudadano cuando se encontraba en su consultorio, ubicado en inmediaciones de la carrera 7E con calle 76, en el sector de El Bosque.

Al parecer, los presuntos sicarios ingresaron al lugar y atentaron contra la víctima, identificada como Gustavo Adolfo Torrecilla Gutiérrez.

Posteriormente, los señalados responsables huyeron de la zona con rumbo desconocido.

Tras lo ocurrido, el hombre fue trasladado a un centro de salud donde permaneció varias horas. Sin embargo, falleció este domingo 7 de septiembre por la gravedad de las heridas.

Según se logró confirmar, desde la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantan una investigación por los hechos.

Hasta el momento, los móviles del crimen permanecen sin establecerse.

Escuche W Radio en vivo aquí: