Autoridades confirmaron la captura de cinco presuntos miembros del Clan del Golfo en Barranquilla

Barranquilla

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dieron a conocer que fueron capturados cinco presuntos miembros del Clan del Golfo durante diligencias de allanamiento y registro en distintos sectores de la capital del Atlántico.

Las capturas se materializaron en los barrios Eduardo Santos (La Playa), La Floresta y Pumarejo de Barranquilla.

Adicionalmente, se realizó una notificación en un centro carcelario.

Según las autoridades, los capturados están presuntamente vinculados a los delitos de extorsión y concierto para delinquir.

“Los capturados son: alias Junior, alias Balmiro, alias Casi Cavo, alias Chocolate y alias El Primo. Además, se notificó a alias Chespi, cabecilla de zona, quien se encuentra privado de la libertad”, indicó la Policía.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Balmiro’, cabecilla de la zona norte de Barranquilla, señalado de ser responsable de coordinar extorsiones, hurtos en todas sus modalidades y homicidios selectivos.

Durante el operativo se incautaron celulares, armas de fuego y municiones.

“Estos sujetos venían delinquiendo en los municipios de Puerto Colombia y Barranquilla, especialmente en el corregimiento La Playa y los barrios Las Flores y Siape, donde se les atribuye la comisión de homicidios y desapariciones forzadas”, detalló la institución.