Alcalde Char confirmó que envió un equipo de la administración de Barranquilla a Washington

En medio de la polémica que se generó por el viaje de alcaldes de ciudades capitales a Washington, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer que, aunque no se trasladó, envió a un grupo de altos funcionarios a representar al Distrito.

De acuerdo con el mandatario, “Barranquilla siempre ha construido con el Gobierno americano” y señaló que ese país ha sido “muy generoso” con la ciudad.

Asimismo, aseguró que no hay secretos y que no asistió por sus compromisos con las tareas locales.

“Allá está conmigo el equipo, son tareas de rutina, aquí no hay misterios. Es una tarea que Barranquilla siempre construye con el Gobierno americano”, dijo.

Char también aseguró que Estados Unidos le ha aportado a Barranquilla tecnología, estrategias y equipos.

“El Gobierno americano ha sido muy generoso con Barranquilla, muchas estrategias, muchos equipos, mucha tecnología”, afirmó.

Adicionalmente, apuntó que “quien no entienda que el Gobierno norteamericano tiene mucho que aportar, está fuera de este mundo”.

En lo que tiene que ver con la comisión del Distrito que viajó y que adelantará reuniones con senadores de ese país, se trata del Secretario de Seguridad, Yesid Turbay y del Secretario privado de la Alcaldía, Jorge Sánchez.