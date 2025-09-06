Fueron capturados varios miembros de la ‘Segunda Marquetalia’ en Vichada

En el departamento del Vichada fueron capturados dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) ‘Segunda Marquetalia’, Estructura 53 ‘Edison Romaña’.

La acción, en la que también fue incautado material de guerra, fue desarrollada en la inspección de Santa Cecilia, municipio de La Primavera.

En el operativo fueron confiscados 4 fusiles, 3 pistolas, 13 proveedores, más de 650 cartuchos de diferentes calibres, 2 radios de comunicación, 9 equipos de campaña y 2 teléfonos celulares. Estos elementos pertenecían a este grupo delincuencial.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes formalizan el proceso de judicialización conforme a la normatividad vigente.

