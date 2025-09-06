Siete integrantes del GAO Clan del Golfo en el Cesar se sometieron a las autoridades
Estas personas son señaladas de extorsionar y amenazar a campesinos y comerciantes.
Siete integrantes de una comisión de la subestructura Francisco José Morelo Peñate del GAO Clan del Golfo se sometieron a la justicia este sábado 6 de septiembre.
Estas personas, que operaban en el departamento del Cesar, son señaladas de extorsionar y amenazar a campesinos y comerciantes.
Este resultado fue posible gracias a las acciones militares permanentes y a la presión institucional que mantenían las tropas en la zona.
De manera paralela, estas personas hicieron entrega de material de guerra, intendencia y comunicaciones, debilitando de manera significativa la capacidad criminal de dicha estructura.
