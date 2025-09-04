Capturan presuntos cabecillas del Clan del Golfo que estarían operando al occidente de Risaralda

Los capturados, conocidos con los alias de ‘Sierra’ y ‘Coste’, serían los principales líderes del componente criminal focalizado de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, con presencia en los municipios de Mistrató y Belén de Umbría.

De acuerdo con las autoridades, ambos estarían implicados en el reclutamiento de jóvenes para engrosar las filas del grupo armado ilegal.

Alias ‘Sierra’, tenía orden judicial por los delitos de homicidio, porte de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

Según labores de inteligencia, también se desempeñaba como jefe de sicarios y coordinador de homicidios dentro de la organización.

Por su parte, alias ‘Coste’ fue capturado por el delito de porte de armas de fuego, y es señalado de ordenar y participar en varios homicidios selectivos en la región.

El operativo se llevó a cabo en la vereda Miraflores del municipio de Mistrató, al occidente de Risaralda, liderada por el Ejército y grupos especiales de la Policía del departamento, como parte de las acciones de presión sostenida contra los grupos armados organizados que delinquen en este territorio.

El teniente Coronel Luis Alfonso Palomino, comandante del Batallón de Artillería de Campaña No. 8 San Mateo, que estas capturas se lograron gracias a la información de la comunidad.

“Recibimos la información de una persona que era la encargada del microtráfico en el municipio de Belén de Umbría. Abordamos a esta persona como Ejército Nacional, él nos manifiesta que tiene la ubicación de ciertos hombres que hacen parte de la estructura del componente criminal focalizado del grupo armado organizado Clan del Golfo.”

En medio de esta acción de la fuerza pública fueron incautadas un arma de fuego calibre 9 milímetros, un arma traumática, 17 cartuchos de 9 milímetros y 8 cartuchos traumáticos. Tanto el material como los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía.