MinDefensa anunció fortalecimiento del pie de fuerza en Putumayo

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, anunció una serie de medidas para fortalecer el control territorial, la lucha contra el narcotráfico y la seguridad ciudadana en el departamento del Putumayo.

El titular de la cartera de Defensa anunció que en los próximos días más de 200 hombres y mujeres del Ejército Nacional llegarán para reforzar el dispositivo de seguridad y fortalecer la ofensiva operacional. Estos uniformados contarán con capacidades diferenciales como operaciones especiales contra el terrorismo, el narcotráfico y la minería ilegal.

Así mismo, contará con técnicos antiexplosivos, enfermeros de combate y asalto aéreo, entre otras especialidades.

Además, llegarán al departamento cuatro embarcaciones y más de 20 hombres de la Armada Nacional, quienes ya cuentan con entrenamiento y preparación en acciones ofensivas contra del narcotráfico.

De igual manera, ante el incremento de violencia intrafamiliar en varios municipios de Putumayo, la Patrulla Púrpura de la Policía Nacional será fortalecida con 10 uniformados adicionales, quienes tendrán la labor de prevenir ese delito, así como combatirlo y enfrentar a quienes lo cometan, con el objetivo de contribuir a la seguridad ciudadana.

Escuche W Radio en vivo: