Armada Nacional confirmó que fue encontrado el cuerpo del grumete que cayó al río Magdalena

La Armada Nacional confirmó que fue encontrado el cuerpo del grumete Julián Fernando Condia, que cayó al río Magdalena el domingo 31 de agosto.

La institución lamentó el fallecimiento del joven tripulante y resaltaron su “entrega y compromiso” al elegir servirle a la Patria desde el mar.

Desde la Armada expresaron sus condolencias y manifestaron su acompañamiento a la familia, compañeros y amigos del grumete.

“Hoy despedimos a un hombre de honor, cuya vocación y espíritu de servicio dejan huella en la Institución Naval. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento. Su memoria permanecerá viva en el corazón de quienes compartieron con él la vocación de defender a Colombia”, indicaron.

La emergencia se produjo cuando el Buque Escuela ARC ‘Gloria’ avanzaba por el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, en actividades de alistamiento.

De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronavales, que adelantaron las labores de búsqueda y rescate.