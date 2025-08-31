Cancelan actividades del Buque ‘Gloria’ en Barranquilla por caída de un Grumete al río Magdalena

La Armada Nacional confirmó que fueron canceladas las actividades del Buque Escuela ARC ‘Gloria’ en Barranquilla por la caída de un Grumete naval al río Magdalena.

La institución confirmó que adelantan las investigaciones correspondientes de los hechos.

La caída del Grumete Julián Fernando Condia, se produjo cuando la embarcación avanzaba por el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, en actividades de alistamiento este domingo 31 de agosto.

“La Armada Nacional se permite informar a la opinión pública que, en hechos que son materia de investigación, este 31 de agosto, durante el desarrollo de actividades de alistamiento para la entrada a puerto del Buque Escuela ARC ‘Gloria’ a la ciudad de Barranquilla por término del crucero de instrucción y entrenamiento de grumetes, cayó al río Magdalena el Grumete Julián Fernando Condia Bello”, afirmaron.

Según la Armada, de inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronavales, que adelantan las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrieron los hechos.

La Institución Naval también dio a conocer que se dispuso de un equipo multidisciplinario, con el fin de brindar el apoyo a la familia del Grumete Julián Fernando Condia Bello, “al tiempo que ha ordenado el desplazamiento de una comisión para adelantar la verificación preliminar correspondiente y el inicio de la respectiva investigación”.