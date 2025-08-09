Autoridades dieron golpe a la autodenominada Segunda Marquetalia en el sur del Meta

Tropas del Gaula Militar Meta sostuvieron un combate de encuentro contra integrantes del Grupo Armado Organizado Residual autodenominado Segunda Marquetalia – Frente ‘Iván Merchán’, en una operación coordinada con la Policía Nacional.

Soldados del Gaula Militar Meta aseguraron el área y al realizar ingreso al sector, fueron atacados por presuntos miembros de esta estructura armada ilegal, lo que obligó al uso legítimo de la fuerza a fin de proteger la vida del personal militar y cumplir con la misión constitucional asignada.

Durante la maniobra, se logró la neutralización de un sujeto identificado con el alias ‘Mayimbú’, presunto cabecilla de comisión de este grupo criminal, señalado de afectar la seguridad de la población a través de extorsiones, amenazas y presencia armada en la región.

En el lugar, también se incautó armamento, munición de diferentes calibres, radios de comunicación, ropa táctica y equipos móviles. Estos elementos, al parecer, eran empleados por esta estructura para fortalecer su accionar delictivo en el sur del Meta.

Una vez asegurada el área, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizaron los actos urgentes y procedieron con la recolección de elementos materiales probatorios, dando inicio a los respectivos procedimientos de judicialización.

