Ataque sicarial dejó heridos a dos adultos y a menor de 8 meses en Barranquilla

El hecho ocurrió en el suroccidente de la ciudad.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

Este domingo 7 de septiembre se registró un hecho violento en el que dos adultos y un menor de 8 meses de nacido, resultaron heridos en medio de un atentado.

El episodio tuvo lugar en el sector de Las Malvinas, en el suroccidente de Barranquilla.

Según lo que se conoció, un sujeto a bordo de una bicicleta llegó a una vivienda de la zona y atacó a quienes se encontraban en la terraza del lugar.

El presunto atacante arremetió contra los ciudadanos de manera indiscriminada, sin mediar palabra.

Los dos adultos lesionados fueron identificados como Yuleimis Valle Salas y Bladimir Antonio Rodríguez Ortiz, ambos de 40 años.

Los tres heridos siguen siendo atendidos en centros médicos de la ciudad, mientras las autoridades indagan lo sucedido.

