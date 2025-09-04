Un policía y tres civiles heridos tras nuevo ataque de dron en el sur del Cauca

Los lesionados fueron remitidos a el hospital de El Bordo. Crédito: Suministrada.

Un Policía y tres civiles heridos fue el resultado del nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones en el sur del departamento del Cauca por parte de las disidencias de las Farc.

El hecho tuvo lugar en el corregimiento de Piedra Sentada, en jurisdicción del municipio de El Patía, cuando desde drones lanzaron artefactos explosivos.

El secretario de gobierno local, Óscar Piamba, afirmó que, “hubo un ataque con dron contra la subestación, dejando un policía herido que fue trasladado al hospital de El Bordo”.

Tras el suceso violento, tres civiles también resultaron heridos. Los lesionados reciben atención médica y, de acuerdo con reportes preliminares, no revisten gravedad.

La zona fue acordonada para evitar que se registraran más ataques.

La comunidad del territorio denunció que en el territorio se han percibido sobrevuelo de drones, al parecer, de entrenamiento de las disidencias de las Farc para atacar a la Fuerza Pública.

Las autoridades locales manifestaron preocupación porque en menos de una semana se han registrado tres ataques con explosivos, incluido dos con drones y uno con un carro acondicionado con cargas detonantes.

El alcalde de El Patía, Jhon Jairo Fuentes, tras los constantes ataques, hizo un llamado al Gobierno nacional para encontrar una solución definitiva a través del diálogo a esta situación que tiene en incertidumbre a la población.

