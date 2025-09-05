Capturados seis integrantes del Clan del Golfo en el Magdalena

Magdalena

La Policía en coordinación con la Fiscalía y el Ejército, capturaron a alias ‘Juaco’, segundo cabecilla de la subestructura ‘Sergio Antonio Carrascal Gómez’ del Clan del Golfo y a otros cinco integrantes de esa organización, en Santa Ana y San Zenón, Magdalena.

Según la información entregada por las autoridades, estos delincuentes serían los responsables de la quema de maquinaria amarilla en la obra vial que se adelantaba en 2024 entre Guamal (Magdalena) y Astrea (Cesar).

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Gonzalo’, cabecilla de zona en esos municipios, quien lideraba el cobro de extorsiones a empresas de alimentos y estaciones de servicio.