Después de tres suspensiones, este viernes adjudicarán adecuaciones en estadios de Barranquilla

Desde la Alcaldía de Barranquilla se confirmó que, este viernes 19 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de adjudicación de las obras de adecuación de escenarios deportivos de la ciudad, que había sido suspendida en tres ocasiones.

Se trata de las obras del Estadio Moderno y el Estadio Elías Chegwin.

La última citación que fue aplazada, tuvo lugar este miércoles 17 de septiembre.

En las suspensiones anteriores, la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. (Edubar), una entidad mixta del Distrito, había mencionado que necesitaba más tiempo para consolidar el informe de evaluación final.

Lo anterior, modificando el cronograma del proceso.

“Teniendo en cuenta que la entidad requiere de más tiempo para consolidar el informe de evaluación final, se hace necesario modificar el cronograma del proceso el cual quedará de acuerdo con el cronograma que se publicará como ANEXO junto con la presente adenda”, se lee en los documentos del proceso.

De acuerdo con lo que se conoció, este 17 de septiembre, la entidad a cargo avanzó en la evaluación de los proponentes.

Según información de la administración, la publicación del Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto se realizará el próximo 19 de septiembre a las 10:00 a.m.

La firma de dicho contrato tendría lugar el 24 de septiembre, de acuerdo con los datos publicados en el Secop.