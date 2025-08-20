Comisión de Disciplina Judicial analiza si investiga a juez que suspendió concurso de la Fiscalía

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico analizará si abre investigación disciplinaria en contra de la juez, Amalia Rondón Bohórquez, quien en las últimas horas mediante una medida cautelar de tutela, suspendió provisionalmente el concurso de la Fiscalía para proveer más de 4.000 cargos.

Lo anterior, luego de la denuncia de El Reporte Coronell donde se exhibió la suspensión y que casualmente a la juez le faltaban 2 meses para poder cumplir los requisitos para poder participar en dicho concurso. El proceso contra la juez Rondón fue objeto de reparto a las 9:45 de la mañana de este miércoles 20 de agosto y le correspondió a la magistrada Yéssica Paola Guerrero, quien decidirá si hay apertura formal de investigación disciplinaria.

Además, se estudia el caso del abogado accionante de la tutela.

