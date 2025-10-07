Así serán las mesas interinstitucionales por diálogos de paz de grupos criminales en Barranquilla
Los encuentros iniciarán en la ciudad de Barranquilla esta semana.
Esta semana iniciarán las mesas de trabajo interinstitucionales en el marco de los diálogos de paz con estructuras criminales en Barranquilla.
El primer encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 8 de octubre con representantes de la Gobernación del Atlántico.
El espacio se cumplirá entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.
- Lea también: Se cayó consulta interna del Pacto Histórico: Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente tutela
Posteriormente, tendrá lugar otra mesa de trabajo con alcaldes del Área Metropolitana y representantes de la Policía el jueves 9 de octubre de 9:00 de la mañana a 2:30 de la tarde.
Adicionalmente, se conoció que en el espacio estará presente el consejero comisionado de Paz y se tendrá un enfoque metropolitano, orientado a trabajar con los alcaldes que abran las puertas a la paz.
En ese sentido, se espera un aporte clave de municipios como Soledad y Malambo, teniendo en cuenta las dinámicas de violencia complejas que se registran en esos territorios.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles