Así serán las mesas interinstitucionales por diálogos de paz de grupos criminales en Barranquilla

Esta semana iniciarán las mesas de trabajo interinstitucionales en el marco de los diálogos de paz con estructuras criminales en Barranquilla.

El primer encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 8 de octubre con representantes de la Gobernación del Atlántico.

El espacio se cumplirá entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Posteriormente, tendrá lugar otra mesa de trabajo con alcaldes del Área Metropolitana y representantes de la Policía el jueves 9 de octubre de 9:00 de la mañana a 2:30 de la tarde.

Adicionalmente, se conoció que en el espacio estará presente el consejero comisionado de Paz y se tendrá un enfoque metropolitano, orientado a trabajar con los alcaldes que abran las puertas a la paz.

En ese sentido, se espera un aporte clave de municipios como Soledad y Malambo, teniendo en cuenta las dinámicas de violencia complejas que se registran en esos territorios.

Escuche W Radio en vivo: